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В результате массового ДТП в Египте погибли 32 человека

В результате массового ДТП в Египте погибли 32 человека, пострадали 60 человек

В результате массового ДТП в Египте погибли 32 человека
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По меньшей мере 32 человека погибли в результате массового ДТП на автодороге между египетской столицей Каиром и Александрией. Об этом сообщает издание Ahram со ссылкой на Минздрав Египта.

В результате аварии пострадали 63 человека, рассказали в ведомстве. Из них 60 были госпитализированы, а троим оказали помощь на месте происшествия.

Авария произошла на 132-м километре трассы в направлении Каира, сообщает издание Al Qabas со ссылкой на директора службы безопасности района ДТП — провинции Бухейра генерал-майора Махмуда Хувайди. Причиной массовой аварии стала утечка масла, некоторые машины загорелись. Прокуратура Египта расследует происшествие.

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