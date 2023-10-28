В результате массового ДТП в Египте погибли 32 человека
По меньшей мере 32 человека погибли в результате массового ДТП на автодороге между египетской столицей Каиром и Александрией. Об этом сообщает издание Ahram со ссылкой на Минздрав Египта.
В результате аварии пострадали 63 человека, рассказали в ведомстве. Из них 60 были госпитализированы, а троим оказали помощь на месте происшествия.
Авария произошла на 132-м километре трассы в направлении Каира, сообщает издание Al Qabas со ссылкой на директора службы безопасности района ДТП — провинции Бухейра генерал-майора Махмуда Хувайди. Причиной массовой аварии стала утечка масла, некоторые машины загорелись. Прокуратура Египта расследует происшествие.
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