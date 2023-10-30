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Омбудсмен Дагестана призвал участников беспорядков соблюдать закон

Омбудсмен Дагестана призвал протестующих в аэропорту соблюдать закон

Омбудсмен Дагестана призвал участников беспорядков соблюдать закон
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Протестующим в аэропорту Махачкалы следует соблюдать закон и не поддаваться на провокации. Об этом в своем телеграм-канале написал омбудсмен Дагестана Джамал Алиев.

«Надо помнить, что в первую очередь мы должны соблюдать закон.
Не позволяйте подстрекателям управлять вашими эмоциями, они толкают людей на неправомерные действия, пользуясь ситуацией», — написал он, отметив, что ему понятны эмоции тех, кто сочувствует происходящему в секторе Газа.

Он напомнил, что аэропорт является режимным объектом и личности участников массовых беспорядков будут установлены. Ранее СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ — массовые беспорядки. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. МВД предупредило всех участников случившегося об ответственности.

Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы прорвались протестующие. Они собрались у аэропорта перед прилетом рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из аэропорта Бен-Гурион. Собравшиеся проверяли паспорта у пассажиров выезжающих из аэропорта машин в поисках людей, прилетевших из Израиля, писала Baza.

После прорыва в аэропорт люди вышли на взлетно-посадочную полосу, окружив самолет. В аэропорту начались задержания. Позже Росавиация сообщила, что территория аэропорта освобождена от протестующих.

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Теги
Дагестан Махачкала аэропорты протесты омбудсмен палестино-израильский конфликт
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