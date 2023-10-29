В Дагестане создали оперштаб из-за событий в Махачкале

В Дагестане создан оперативный штаб «в связи с общественно-политической ситуацией», говорится в сообщении правительства республики, опубликованном после произошедших в аэропорту Махачкалы массовых беспорядков.

Возглавил штаб глава Дагестана Сергей Меликов.

«По поручению Сергея Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание Оперативного штаба с руководством органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов», — сообщили власти региона.

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