В Дагестане создали оперштаб из-за событий в Махачкале
В Дагестане создан оперативный штаб «в связи с общественно-политической ситуацией», говорится в сообщении правительства республики, опубликованном после произошедших в аэропорту Махачкалы массовых беспорядков.
Возглавил штаб глава Дагестана Сергей Меликов.
«По поручению Сергея Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание Оперативного штаба с руководством органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов», — сообщили власти региона.
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