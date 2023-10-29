Меняйло назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы провокацией извне
Беспорядки в аэропорту Махачкалы — это спланированная извне провокация, всплеск ксенофобии подогревается из-за пределов страны. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Все происходящее — не иначе как спланированная извне провокация! Северный Кавказ — многонациональный и многоконфессиональный край! <...> Уверен, что всплеск ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем в соседних регионах, подогревается из-за пределов нашей страны!» — написал Меняйло.
Он также отметил, что понимает «чувства мусульман, которые хотят выразить поддержку Палестине». Однако добавил, что это «не значит проявлять агрессию».
«Не надо верить фейкам и призывам к протестам! Нельзя позволить расшатать наше общество изнутри!», — заключил глава региона.
Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы прорвались протестующие. Они собрались у аэропорта перед прилетом рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из аэропорта Бен-Гурион. Собравшиеся проверяли паспорта у пассажиров выезжающих из аэропорта машин в поисках людей, прилетевших из Израиля, писала Baza. После прорыва в аэропорт люди вышли на взлетно-посадочную полосу.
Росавиация сообщила о закрытии аэропорта. Следовавшие туда самолеты направились на резервные аэродромы.
СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ — массовые беспорядки. МВД предупредило всех участников случившегося об ответственности.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности