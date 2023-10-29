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Президент Чехии на церемонии случайно сбил фуражку с головы военного

Президент Чехии Петр Павел не удержал знамя и сбил фуражку с головы военного

Президент Чехии на церемонии случайно сбил фуражку с головы военного
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Президент Чехии Петр Павел при передаче флага во время праздничной церемонии случайно сбил фуражку с головы военного, сообщает чешский телеканал TV Nova. Он не удержал знамя и случайно ударил по голове одного из членов Замковой стражи.

«Я считаю необходимым хотя бы таким образом извиниться за физический или моральный ущерб, который я нанес бойцу знаменем во время церемонии», — позднее написал Павел в соцсети Х (прошлое название — Twitter).

Он шуточно отметил, что это — не попытка внести что-то новое в стандартное мероприятие. «Я просто не рассчитал вес», — заключил он.

Накануне, 28 октября, в Чехии отметили 105-летие со дня образования первой Чехословацкой Республики. Праздничное мероприятие прошло в Праге на холме Витков. Помимо Павла в нем участвовали представители армии и ветераны войны.

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Петр Павел Чехия Чехословакия
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