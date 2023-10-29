Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту и со стороны Тамани временно перекрыто, сообщили в информационном центре.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Проезд по мосту периодически приостанавливают из-за попыток атак на него. Например, это произошло в ночь с 1 на 2 сентября. Тогда украинский беспилотный катер попытался нанести удар по Крымскому мосту. В российском Минобороны заявили, что пресекли эту попытку и уничтожили дрон в Черном море. Затем около двух часов ночи 2 сентября еще два украинских беспилотника также были уничтожены при попытке совершить атаку на Крымский мост.

Президент Владимир Путин отмечал, что атаковать Крымский мост бессмысленно, потому что он «уже давно не используется для военных перевозок».