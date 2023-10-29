В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области произошли взрывы
В Хмельницкой области раздались взрывы, сообщает ТСН со ссылкой на первого заместителя главы областной военной администрации Сергея Тюрина. В регионе работает ПВО.
Перед этим там была объявлена воздушная тревога. Власти попросили жителей находиться в укрытии.
Сигналы тревоги также звучали в Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Николаевской и других областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.