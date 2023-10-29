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Военная операция на Украине ,  
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В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области произошли взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Хмельницкой области раздались взрывы, сообщает ТСН со ссылкой на первого заместителя главы областной военной администрации Сергея Тюрина. В регионе работает ПВО.

Перед этим там была объявлена воздушная тревога. Власти попросили жителей находиться в укрытии.

Сигналы тревоги также звучали в Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Николаевской и других областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Военная операция на Украине взрывы
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