СК: в Москве уроженец Таджикистана выстрелил в асфальт и пулей попал в женщину

В Москве уроженец Таджикистана выстрелил в асфальт и попал в женщину

В Москве уроженец Таджикистана беспричинно выстрелил из пневматического оружия в асфальт, пуля отрикошетила и попала в женщину. Об этом сообщила пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Все произошло на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской. После выстрела в асфальт мужчина сел в автобус и «беспричинно выстрелил в пассажирку». Угрозы жизни пострадавших нет.

Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (два эпизода хулиганства).

Позже в СК сообщили, что мужчина оказал сопротивление при задержании и применил физическую силу в отношении полицейского. На задержанного завели еще одно уголовное дело — по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы) .

По данным телеграм-канала Mash, мужчина открыл стрельбу после того, как стоявшая на автобусной остановке женщина попросила его отойти и не курить рядом с ее шестилетним ребенком. После выстрела из пистолета в асфальт пуля срикошетила в руку женщины. Она вызвала полицию.

Стрелок сел в автобус, там его нашли сотрудники полиции. Выяснилось, что незадолго до этого мужчина стрелял в другую женщину. При задержании он оказал сопротивление.