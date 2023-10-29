В Москве уроженец Таджикистана выстрелил в асфальт и попал в женщину
В Москве уроженец Таджикистана беспричинно выстрелил из пневматического оружия в асфальт, пуля отрикошетила и попала в женщину. Об этом сообщила пресс-службе столичного управления Следственного комитета.
Все произошло на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской. После выстрела в асфальт мужчина сел в автобус и «беспричинно выстрелил в пассажирку». Угрозы жизни пострадавших нет.
Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (два эпизода хулиганства).
Позже в СК сообщили, что мужчина оказал сопротивление при задержании и применил физическую силу в отношении полицейского. На задержанного завели еще одно уголовное дело — по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы) .
По данным телеграм-канала Mash, мужчина открыл стрельбу после того, как стоявшая на автобусной остановке женщина попросила его отойти и не курить рядом с ее шестилетним ребенком. После выстрела из пистолета в асфальт пуля срикошетила в руку женщины. Она вызвала полицию.
Стрелок сел в автобус, там его нашли сотрудники полиции. Выяснилось, что незадолго до этого мужчина стрелял в другую женщину. При задержании он оказал сопротивление.
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