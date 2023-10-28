Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым

После двух дней розысков подозреваемого в стрельбе в Мэне, в результате которой погибли 18 человек, 40-летнего бывшего военного Роберта Карда нашли мертвым. ABC News сообщает, что он покончил с собой

Фото: Lewiston Police Department / Global Look Press

Подозреваемого в стрельбе в Льюистоне в американском штате Мэн, в результате которой погибли 18 человек, резервиста армии США 40-летнего Роберта Карда нашли мертвым после двух дней поисков, сообщают CNN и ABC News.

По данным источников CNN, тело Карда обнаружили в лесу недалеко от города Лисбон в Мэне, примерно в 8 милях (около 12,8 км) от места стрельбы в Льюистоне. Источник телеканала в правоохранительных органах отметил, что это место находится недалеко от завода по переработке отходов, с которого недавно был уволен Кард. ABC News пишет, что он покончил с собой.

Позже данные о гибели Карда подтвердили власти штата. Губернатор Мэна Джанет Миллс заявила, что «вздыхает с облегчением сегодня вечером, зная, что <...> Кард больше ни для кого не представляет угрозы», передает CNN. Она добавила, что проинформировала президента США Джо Байдена и делегацию штата в Конгрессе.

В ночь на 26 октября в Льюистоне произошло несколько перестрелок, в том числе в баре и боулинге. В результате погибли по меньшей мере 18 человек, еще десятки пострадали. Телеканал ABC сообщал о минимум 20 погибших. По данным CNN, ранения получили от 50 до 60 человек.

Кард был инструктором по огнестрельному оружию. Он числился в армейском резерве, Карда приписали к учебному центру в городе Сако в штате Мэн. Как писали AP и NBC со ссылкой на документ из базы данных для сотрудников правоохранительных органов, он угрожал открыть огонь на военной базе в Сако. Летом Кард провел две недели в психиатрической клинике, поскольку он пожаловался на «проблемы психического здоровья» и рассказал, что «слышит голоса», говорилось в документе.

К поискам подозреваемого привлекли сотни полицейских. Полиция предупредила местных жителей, что подозреваемого следует считать вооруженным и опасным. Стрелок может иметь при себе автоматическую винтовку AR-15 с оптикой и устройством, скрепляющим два магазина для быстрой перезарядки, писала The Washington Post.

ФБР призвало жителей штата «сохранять бдительность», а мэр Льюистона Карл Шелин рекомендовал оставаться дома.