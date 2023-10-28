 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым

Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым после двух дней поисков
После двух дней розысков подозреваемого в стрельбе в Мэне, в результате которой погибли 18 человек, 40-летнего бывшего военного Роберта Карда нашли мертвым. ABC News сообщает, что он покончил с собой
Фото: Lewiston Police Department / Global Look Press
Фото: Lewiston Police Department / Global Look Press

Подозреваемого в стрельбе в Льюистоне в американском штате Мэн, в результате которой погибли 18 человек, резервиста армии США 40-летнего Роберта Карда нашли мертвым после двух дней поисков, сообщают CNN и ABC News.

По данным источников CNN, тело Карда обнаружили в лесу недалеко от города Лисбон в Мэне, примерно в 8 милях (около 12,8 км) от места стрельбы в Льюистоне. Источник телеканала в правоохранительных органах отметил, что это место находится недалеко от завода по переработке отходов, с которого недавно был уволен Кард. ABC News пишет, что он покончил с собой.

Позже данные о гибели Карда подтвердили власти штата. Губернатор Мэна Джанет Миллс заявила, что «вздыхает с облегчением сегодня вечером, зная, что <...> Кард больше ни для кого не представляет угрозы», передает CNN. Она добавила, что проинформировала президента США Джо Байдена и делегацию штата в Конгрессе.

В ночь на 26 октября в Льюистоне произошло несколько перестрелок, в том числе в баре и боулинге. В результате погибли по меньшей мере 18 человек, еще десятки пострадали. Телеканал ABC сообщал о минимум 20 погибших. По данным CNN, ранения получили от 50 до 60 человек.

Кард был инструктором по огнестрельному оружию. Он числился в армейском резерве, Карда приписали к учебному центру в городе Сако в штате Мэн. Как писали AP и NBC со ссылкой на документ из базы данных для сотрудников правоохранительных органов, он угрожал открыть огонь на военной базе в Сако. Летом Кард провел две недели в психиатрической клинике, поскольку он пожаловался на «проблемы психического здоровья» и рассказал, что «слышит голоса», говорилось в документе.

К поискам подозреваемого привлекли сотни полицейских. Полиция предупредила местных жителей, что подозреваемого следует считать вооруженным и опасным. Стрелок может иметь при себе автоматическую винтовку AR-15 с оптикой и устройством, скрепляющим два магазина для быстрой перезарядки, писала The Washington Post.

Читайте на РБК Pro
Из рублей в тенге и обратно: как переводить зарплату в Казахстан
За технологиями 5G будущее телекоммуникаций. Какие акции покупать
Linux — новая технологическая парадигма России. Как отмирает «винда»
Нефть из Венесуэлы снова хлынет на рынок. Что это значит для экономики

ФБР призвало жителей штата «сохранять бдительность», а мэр Льюистона Карл Шелин рекомендовал оставаться дома.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
стрельба США
Материалы по теме
Губернатор штата Мэн сообщила о 18 погибших в результате стрельбы
Общество
Не менее 16 человек погибли при массовой стрельбе на северо-востоке США
Политика
Сотни полицейских начали поиск стрелка после массовой стрельбы в США
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
В ДТП на Камчатке погибли пять человек Общество, 05:49
В ЮАР будут сажать в тюрьму родителей школьников-прогульщиков Общество, 05:20
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Google отдал $26 млрд за место поисковика в браузерах и телефонах Бизнес, 04:44
Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым Общество, 04:25
Финский забор на границе с Россией решили улучшить после критики Общество, 04:08
Иран пригрозил открытием «новых фронтов» против США Политика, 04:01
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Силы США в Ираке и Сирии подверглись 20 атакам за десять дней Политика, 03:33
США и Китай выработали соглашение по встрече Байдена и Си Политика, 03:23
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа Политика, 03:01
В Индии предложили вернуть уголовное наказание за измену в браке Общество, 03:00
Белый дом назвал удары по Сирии предупреждением для Ирана Политика, 02:59
Axios узнал причину «расширения» действий ЦАХАЛ в секторе Газа Политика, 02:50