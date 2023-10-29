На Украине заключенных начали привлекать к работе на шахтах

Украинские власти начали привлекать заключенных к работе шахтерами, заявил глава Минюста Украины Денис Малюська.

«Энергетическая безопасность в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами», — написал министр на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признанна в России экстремистской и запрещена).

По его словам, преимущества привлечения заключенных к работе на шахтах «бесчисленны»: восполняется нехватка рабочей силы; студенты получают навыки, позволяющие трудоустроиться в будущем; зарплата позволяет выплачивать компенсации потерпевшим, платить налоги и заполнять бюджетный спецфонд.

Малюська добавил, что власти готовы рассмотреть предложения о привлечении заключенных к работе и от других работодателей. «Колл-центры не предлагать», — попросил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в стране новый вид наказания — пробационный надзор, позволяющий не изолировать заключенных в колонии, а помещать в исправительный центр, из которого человек может ходить на работу. Суд может назначить пробационный надзор на срок от года до пяти лет, в случае с несовершеннолетними — до двух лет.

Малюська подчеркнул, что пробационный надзор подразумевает социально-воспитательные меры. Среди мер контроля, которые будут применять к осужденному: требование о периодической регистрации в органе пробации; запрет на выезд из страны без согласования с органом пробации; уведомление органа о смене места жительства, работы или учебы. Осужденного также могут обязать носить электронный браслет.

