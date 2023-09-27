Зеленский подписал закон о новом виде уголовного наказания на Украине

Пробационный период предполагает, что осужденного не изолируют от общества, но он находится под контролем органа пробации. В некоторых случаях такое наказание подразумевает дополнительные меры, например, принудительное лечение

Владимир Зеленский (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

На Украине появится новый вид наказания — пробационный надзор, соответствующий документ подписал президент страны Владимир Зеленский, следует из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады. Он вступит в силу через шесть месяцев.

Пробационный надзор подразумевает ограничение прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мер. Осужденный не будет изолирован от общества. Устанавливать такой надзор будут на срок от года до пяти лет (в случае с несовершеннолетними — до двух лет). Контроль за его соблюдением будет возложен на органы пробации по месту жительства осужденного.

Среди мер, будут применять к осужденному, Минюст Украины называл: требование о периодической регистрации в органе пробации; запрет на выезд из страны без согласования с органом пробации; уведомление органа о смене места жительства, работы или учебы.

Дополнительно осужденного могут обязать использовать электронное средство контроля, соблюдать запрет определенных действий, трудоустроиться по направлению органа пробации, пройти курс лечения (от алкогольной или наркотической зависимости, в связи с психическим заболеванием).

В случае, если осужденный решит не выполнять предписанные условия, его может ожидать более суровое наказание.

Минюст уточнял, что в числе преступлений, за совершение которых могут назначить наказание в виде пробационного надзора, будут более 30 правонарушений:

умышленное причинение телесных повреждений;

побои и истязания;

домашнее насилие;

угроза убийством;

заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни, а также венерической болезнью;

принуждение к вступлению в половую связь;

нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;

уклонение от уплаты алиментов;

кража, грабеж, хулиганство и мошенничество;

нарушения трудового законодательства и т. д.

В Минюсте страны отмечали, что новый вид наказания «будет способствовать гуманизации пенитенциарной системы», а также уменьшению числа осужденных по рекомендации ЕСПЧ. Однако «Суспiльне» пишет, что тем самым в учреждениях, где содержат осужденных, планируется создать больше мест для размещения военнопленных. Кроме того, ограничение свободы и арест являются более финансово затратными видами наказания.