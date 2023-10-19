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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС и ЦАХАЛ сообщили о боях в лагере беженцев на западном берегу

ХАМАС и ЦАХАЛ сообщили о боях в лагере беженцев на западном берегу реки Иордан
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ с помощью беспилотника нанесла удар по группе вооруженных палестинцев в лагере беженцев Нур-Шамс на западном берегу реки Иордан. Ранее в этом районе произошли столкновения израильской полиции с палестинскими боевиками
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В лагере беженцев на западном берегу реки Иордан ведутся бои подразделений ХАМАС с израильскими войсками, сообщает военное крыло палестинской организации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью беспилотника нанесла удар по группе вооруженных палестинцев в лагере беженцев Нур-Шамс на западном берегу реки Иордан, на фоне ожесточенных столкновений в этом районе, передает The Times of Israel.

Минздрав сектора Газа сообщил, что трое палестинцев погибли в результате действий израильских войск в лагере беженцев днем 19 октября.

Военнослужащие ЦАХАЛ и сотрудники израильской полиции продолжают действовать в лагере с целью задержания разыскиваемых палестинцев. Ранее полицейские сообщили, что в этом районе произошли столкновения офицеров с палестинскими боевиками, отмечает издание.

Израильские военные за 19 октября сообщили, что нанесли сотни ударов по объектам палестинских группировок, в результате которых был уничтожен глава военного крыла организации «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе Рафат Харб Хусейн Абу Хилал.

Помимо этого в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб командующий силами национальной безопасности, подконтрольных ХАМАС, Джехад Мхейсен.

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Война Израиля с ХАМАС продолжается с 7 октября. Палестинская группировка начала массированный ракетный обстрел Израиля, а отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге страны. Многих уводили в плен на территорию сектора. В ответ израильская сторона начала бомбардировку сектора Газа и объявила о его блокаде.

С начала эскалации в Израиле погибли 1403 человека, еще 3,8 тыс. ранены. В секторе Газа числятся погибшими 3478 человек, свыше 12 тыс. пострадали, пишет Al Jazeera.

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Виктория Громова Виктория Громова
ХАМАС ЦАХАЛ лагерь беженцев бои Израиль Палестина
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