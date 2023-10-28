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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден объяснил, зачем США нанесли удары по объектам в Сирии

Байден: удары США по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев
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Война Израиля с ХАМАС 2023

Удары США по объектам в Сирии были необходимы, чтобы защитить американцев, заявил президент Джо Байден. Его заявление опубликовали на сайте Белого дома.

«Удары были направлены на сдерживание и проводились для того, чтобы ограничить риск эскалации и избежать жертв среди гражданского населения. Я руководил ударами, чтобы защитить наш личный состав, ослабить и сорвать продолжающуюся серию нападений на Соединенные Штаты и наших партнеров», — отметил Байден.

По словам американского президента, он руководил этой «военной акцией» в соответствии с обязанностью «защищать граждан Соединенных Штатов как внутри страны, так и за рубежом». Байден подчеркнул, что США предприняли такие действия в соответствии с «неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН».

27 октября Вооруженные силы США по приказу американского президента нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки. Власти США объяснили, что пошли на такой шаг в целях самообороны.

С 17 октября объекты США и сил коалиции в Ираке и Сирии подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников по меньшей мере 20 раз за десять дней. 23 октября дроны нанесли удары по американской базе в Аль-Омар и базе в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не хотят участвовать в дальнейших боевых действиях, «но эти поддерживаемые Ираном нападения неприемлемы и должны прекратиться».

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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