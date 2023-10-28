Студента МИЭТ арестовали на пять суток за обложку студенческого билета

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Зеленоградский районный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниила Войтовича, признав его виновным в демонстрации запрещенной символики. Об этом говорится в постановлении на сайте Мосгорсуда.

На молодого человека составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП. На обложке студенческого билета Войтовича был изображен бело-красно-белый флаг. Суд установил, что эти цвета использует вооруженное формирование «Полк имени Кастуся Калиновского», которое является филиалом легиона «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация).

Бело-красно-белый флаг стал популярен среди протестующих в ходе массовых протестов в Белоруссии летом 2020 года. Причиной протестов стало несогласие с результатами президентских выборов в стране. По данным ЦИК, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция посчитала, что результаты были сфальсифицированы, а победу одержала единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Бело-красно-белый флаг был официальным флагом Республики Беларусь с 1991-го. В 1995 году на референдуме 75% белорусов выбрали «новый старый» герб и флаг — модернизированные советские символы Белорусской ССР, принятые еще в 1951 году. После массовых протестов в 2020-м Лукашенко называл бело-красно-белый флаг «фашистской символикой», однако в 1994-м сам он впервые давал присягу под этим флагом.

«Меня за это не надо критиковать. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом. Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех и законопослушным. Я так и делал», — говорил Лукашенко в августе 2020-го (цитата по Sputnik Беларусь).