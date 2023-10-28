Пентагон опроверг участие американских войск в операции в секторе Газа

Пентагон: армия США не принимает участия в боевых действиях в секторе Газа

Пентагон (Виргиния, США) (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Американские войска не принимают участия в наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом в интервью ТАСС заявил официальный представитель Пентагона.

Представителя Пентагона спросили о публикации иранского информагентства Tasnim, источники которого утверждали, что в боевых действиях в секторе Газа участвуют около 5 тыс. американских военных, которые якобы задействованы и в наземной операции.

«Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — подчеркнули в Пентагоне.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 27 октября объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после нападения боевиков ХАМАС на страну утром 7 октября, Израиль наносил авиаудары по территории анклава). В то же время власти Израиля уточнили, что их действия не являются началом давно обсуждавшейся наземной операции.

Тем же вечером о вторжении Израиля на север сектора Газа сообщил ХАМАС. Движение заявило, что израильские силы атакуют с суши, моря и воздуха (23 октября министр обороны Галант обещал вторжение в Газу с нескольких сторон).