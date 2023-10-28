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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о поражении HIMARS на донецком направлении

Минобороны: на донецком направлении поражена боевая машина РСЗО HIMARS
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и гаубица М119 производства США, сообщило Минобороны.

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией также отразили три атаки ВСУ.

Всего за сутки Минобороны отчиталось об отражении 12 атак ВСУ на ряде направлений. Помимо этого, было уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Средства ПВО перехватили также восемь снарядов HIMARS, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM.

США начали поставлять HIMARS на Украину в июне 2022 года. 24 февраля, в годовщину начала военной операции, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за последний год Вашингтон передал Киеву 38 таких установок.

Российские власти критикуют военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Минобороны РСЗО HIMARS ДНР Украина
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