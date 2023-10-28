Минобороны сообщило о поражении HIMARS на донецком направлении

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На донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и гаубица М119 производства США, сообщило Минобороны.

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией также отразили три атаки ВСУ.

Всего за сутки Минобороны отчиталось об отражении 12 атак ВСУ на ряде направлений. Помимо этого, было уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Средства ПВО перехватили также восемь снарядов HIMARS, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM.

США начали поставлять HIMARS на Украину в июне 2022 года. 24 февраля, в годовщину начала военной операции, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за последний год Вашингтон передал Киеву 38 таких установок.



Российские власти критикуют военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.