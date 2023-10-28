Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16
Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло с 11 до 16, сообщает компания «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.
На момент происшествия в шахте находились 252 человека. На поверхность вывели 205 горняков, из них 18 пострадали. Идут поиски еще 31 человека.
По предварительным данным компании, причиной аварии стал взрыв газометана в лаве. Начался пожар.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с «Арселормиттал Темиртау», сообщает пресс-служба главы государства. Он выразил соболезнования в связи с гибелью горняков и поручил кабмину оказать помощь семьям шахтеров.
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