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Политика ,  
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Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16

Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 16

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло с 11 до 16, сообщает компания «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.

На момент происшествия в шахте находились 252 человека. На поверхность вывели 205 горняков, из них 18 пострадали. Идут поиски еще 31 человека.

По предварительным данным компании, причиной аварии стал взрыв газометана в лаве. Начался пожар.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с «Арселормиттал Темиртау», сообщает пресс-служба главы государства. Он выразил соболезнования в связи с гибелью горняков и поручил кабмину оказать помощь семьям шахтеров.

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Казахстан Караганда метан шахта Касым-Жомарт Токаев
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