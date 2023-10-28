В ДТП на Камчатке погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Елизовском районе Камчатского края, сообщило ГУ МЧС по региону.
«Произошло столкновение двух автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero с последующим возгоранием. К сожалению, пять человек скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства. Авария произошла на 39-м км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, ГИБДД и бригада скорой помощи. В тушении пожара участвовали десять человек и три единицы техники, уточнили в управлении.
27 октября в Самарской области рядом с селом Журавли столкнулись бензовоз и легковой автомобиль, в результате аварии погибли четыре человека. По информации «Комсомольской правды — Самара», жертвами стали две женщины и двое мужчин.
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