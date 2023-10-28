В ЮАР будут сажать в тюрьму родителей школьников-прогульщиков
Родителей школьников, которые не следят за тем, как их дети посещают уроки, будут сажать в тюрьму в ЮАР, сообщил телеканал SABC.
Новый законопроект об образовании вызвал недовольство и критику родителей за поправки, касающиеся надзора за детьми. В одной из поправок документа предложили сажать в тюрьму родителей, которые не следят за тем, чтобы их дети посещали школу, или наказывать штрафами. Максимальный срок заключения не превышает 12 месяцев.
В частности, в законопроекте присутствуют правки о том, что подростки получат возможность делать аборт без ведома родителей, а школы смогут продавать алкогольные напитки в нерабочее время и в ходе внешкольных мероприятий.
Новый закон полностью запрещает телесные наказания в школе. Как уточнил телеканал, отмену телесных наказаний провели еще в 1997 году, но по факту учителя до сих пор к ним прибегают.
Заместитель министра образования Регина Мхауле заявила, что новый законопроект отражает стремление ЮАР к созданию «более инклюзивной, справедливой и эффективной системы базового образования». По ее мнению, документ «решает ключевые проблемы, которые на протяжении многих лет препятствовали развитию образовательной экосистемы».
Мхауле подчеркнула, что родителей ввели в заблуждение словами о разрешении на аборты. Она уточнила, что слово «аборт» ни разу не встречается во всем законопроекте, а сам документ направили на регистрацию всех детей, обучающихся на дому.
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