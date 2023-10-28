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Общество ,  
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В Индии предложили вернуть уголовное наказание за измену в браке

NDTV: в Индии могут вернуть уголовное наказание за супружескую измену
Фото: Frank Bienewald / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Frank Bienewald / imagebroker.com / Global Look Press

Глава МВД Индии Амит Шах предложил вернуть отмененное в 2018 году уголовное наказание за супружескую измену, он внес соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в законодательном органе.

В новой версии документа, кроме возврата к уголовной ответственности за измену, указывается, что норма станет «гендерно-нейтральной» — это значит, что наказание может грозить как мужчине, так и женщине. Решение вернуть уголовную ответственность за неверность автор законопроекта объяснил необходимостью «защищать института брака».

До 2018 года, согласно ст. 487 УК Индии, за сексуальные отношения с замужней женщиной без согласия ее мужа было предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет или штраф. При этом виновным признавали только мужчину. Эта законодательная норма действовала 158 лет.

В 2018 году Верховный суд постановил, что закон противоречит нескольким статьям Конституции Индии, а именно ст. 14 (равенство перед законом) и ст. 21 (гарантии жизни и личной свободы). «Супружеская измена может стать причиной гражданских вопросов, в том числе развода, но не может считаться преступлением», — заявил один из судей.

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