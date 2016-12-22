В Индии отменили тюремное наказание за супружескую измену

Верховный суд Индии отменил уголовное преследование за супружескую измену. ​Об этом сообщает издание The Indian Express со ссылкой на решение суда.

В суде постановили, что уголовное наказание за измену противоречит нескольким статьям Конституции Индии, а именно ст. 14 (равенство перед законом) и ст. 21 (гарантии жизни и личной свободы). «Супружеская измена может стать причиной гражданских вопросов, в том числе развода, но не может считаться преступлением», — заявил один из судей.

Согласно ст. 487 УК Индии, за сексуальные отношения с замужней женщиной без согласия ее мужа было предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет или штраф. Эта законодательная норма действовала 158 лет, пишет India Today.

Ранее в сентябре Верховный суд Индии постановил, что гомосексуализм не является уголовным преступлением. Наказание за однополые связи было введено в стране 1861 году, когда Индия была британской колонией.

