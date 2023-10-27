Патриарх Кирилл призвал регламентировать посещение Соловецкого архипелага

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Посещение Соловецкого архипелага необходимо регламентировать, чтобы защитить его территорию от застройки объектами туристической инфраструктуры. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага в храме Христа Спасителя.

Патриарх предложил законодательно регулировать туристические и паломнические поездки на острова. С одной стороны, люди должны знакомиться с Соловками и «прикасаться к этой героической, трагической истории», считает глава РПЦ.

«Но, с другой стороны, все, что на севере, очень хрупкое. Должна быть определенная регламентация, в том числе и посещения Соловецкого архипелага. Нельзя допустить дополнительную застройку Соловков объектами туристической инфраструктуры», — сказал он.

По мнению патриарха, такая застройка «неминуемо приведет к превышению существующей нормы антропогенной нагрузки на архипелаг». Сейчас его посещают порядка 35–40 тыс. человек в год, уточнил он.

«Государственной охране на Соловках подлежит не только культурное, но и природное наследие, включая лесной фонд, флору, фауну архипелага», — считает глава РПЦ. Отдельные зоны архипелага следует наделить статусом особо охраняемой природной территории, пояснил он.

Соловецкие острова (или Соловки) — это архипелаг в Белом море в Архангельской области. Он состоит из шести крупных и 100 малых островов. Самый крупный остров архипелага — Соловецкий, на нем расположен Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь РПЦ. Историко-культурный комплекс Соловецких островов внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2020 году патриарх уже предлагал наделить Соловки особым статусом и ограничить их посещение туристами. По мнению главы РПЦ, это поможет защитить природу и духовный уклад монастыря.