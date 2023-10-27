Эксперты оценили возможность отказа от ручной проверки домашних заданий

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Автоматизировать проверку домашних заданий в школах технически возможно, однако на практике это вызовет сложности, сообщил РБК руководитель проекта «Независимая лаборатория образования» Антон Чубуков.

Ранее 27 октября замглавы Минцифры России Олег Качанов заявил, что автоматическая проверка домашних заданий, которая облегчит работу учителям, может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования. По его словам, это типовое решение смогут добровольно использовать регионы, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения.

«Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, — это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме. Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно», — сказал заместитель министра (цитата по «РИА Новости»).

Чубуков предположил, что проверку собираются возложить на нейросети. По его словам, учителя должны будут просканировать работы учеников и загрузить их в программу, которая проанализирует задания и выставит оценки.

«Технически автоматическую проверку заданий организовать можно, но практически это столкнется с огромным количеством сложностей», — считает он. Среди них — поиск формата домашних заданий, удобного для проверки; проработка алгоритма действий при ошибке программы; оснащение школ необходимой техникой.

«Должны собрать команды разработчиков, запустить пилотные проекты хотя бы в нескольких школах, адаптировать учебные программы, переучить преподавателей», — продолжил эксперт. По оптимистичным оценкам, реализовать проект в масштабах страны можно за три-четыре года, заключил Чубуков.

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова отметила, что школы в регионах работают со слабым интернет-подключением и «допотопной» техникой.

«Работа с компьютером и мобильным телефоном в течение всего дня вредна для здоровья и запрещена СанПиН», — добавила она.

Мирясова навала предложения «совершенно нереальными», подчеркнув, что учителя «стонут от необходимости постоянно осваивать новые платформы или их модификации».

«Кроме того, дети в классе продолжают работать с бумагой, обязать не только учителей, но и детей и родителей переходить на онлайн-платформы невозможно», — резюмировала Мирясова.

Глава профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий также раскритиковал предложение ведомства. «Это предложение, во-первых, нереализуемое, так как учитель планирует домашние задания сам, часто — не по учебнику», — считает он. По словам Луховицкого, автоматизировать проверку домашнего задания возможно, если заставить учителей самих создать специальную программу для этих целей.

Он добавил, что оценка «предполагает не машинное, а человеческое понимание» и подчеркнул, что справедливым решением будет достойная оплата «всех видов работы учителя, в том числе проверки тетрадей и письменных».