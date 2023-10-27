 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эксперты оценили возможность отказа от ручной проверки домашних заданий

Чубуков назвал сложной и «нереальной» автоматизацию проверки домашних работ
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Автоматизировать проверку домашних заданий в школах технически возможно, однако на практике это вызовет сложности, сообщил РБК руководитель проекта «Независимая лаборатория образования» Антон Чубуков.

Ранее 27 октября замглавы Минцифры России Олег Качанов заявил, что автоматическая проверка домашних заданий, которая облегчит работу учителям, может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования. По его словам, это типовое решение смогут добровольно использовать регионы, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения.

«Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, — это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме. Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно», — сказал заместитель министра (цитата по «РИА Новости»).

Чубуков предположил, что проверку собираются возложить на нейросети. По его словам, учителя должны будут просканировать работы учеников и загрузить их в программу, которая проанализирует задания и выставит оценки.

«Технически автоматическую проверку заданий организовать можно, но практически это столкнется с огромным количеством сложностей», — считает он. Среди них — поиск формата домашних заданий, удобного для проверки; проработка алгоритма действий при ошибке программы; оснащение школ необходимой техникой.

«Должны собрать команды разработчиков, запустить пилотные проекты хотя бы в нескольких школах, адаптировать учебные программы, переучить преподавателей», — продолжил эксперт. По оптимистичным оценкам, реализовать проект в масштабах страны можно за три-четыре года, заключил Чубуков.

Читайте на РБК Pro
«Больше никаких розовых очков». В чем причина проблем Tesla
Нужно ли знание английского языка в современной России
Из-за переписок в мессенджере возникает много проблем. 7 самых неприятных
«На коже появилось пятно»: как избавиться от пигментации

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова отметила, что школы в регионах работают со слабым интернет-подключением и «допотопной» техникой.

«Работа с компьютером и мобильным телефоном в течение всего дня вредна для здоровья и запрещена СанПиН», — добавила она.

Мирясова навала предложения «совершенно нереальными», подчеркнув, что учителя «стонут от необходимости постоянно осваивать новые платформы или их модификации».

«Кроме того, дети в классе продолжают работать с бумагой, обязать не только учителей, но и детей и родителей переходить на онлайн-платформы невозможно», — резюмировала Мирясова.

Глава профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий также раскритиковал предложение ведомства. «Это предложение, во-первых, нереализуемое, так как учитель планирует домашние задания сам, часто — не по учебнику», — считает он. По словам Луховицкого, автоматизировать проверку домашнего задания возможно, если заставить учителей самих создать специальную программу для этих целей.

Он добавил, что оценка «предполагает не машинное, а человеческое понимание» и подчеркнул, что справедливым решением будет достойная оплата «всех видов работы учителя, в том числе проверки тетрадей и письменных».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минцифры школы учителя уроки
Материалы по теме
Россияне назвали размер достойной зарплаты учителя
Общество
Каждый четвертый учитель не хотел выбирать эту работу в юности
Общество
Министр просвещения назвала норму домашнего задания для школьников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 15:58
Как уход западных вендоров отразился на отечественном рынке IT Отрасли, 22:03
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 22:03
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:39
ХАМАС заявил об атаках на сектор Газа с суши, моря и воздуха Политика, 21:34
Байдену доложили о действиях Израиля в секторе Газа Политика, 21:20
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 21:14
Фьюри оказался тяжелее экс-чемпиона UFC на взвешивании перед боем Спорт, 21:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Израиль наносит самые мощные удары по Газе с начала войны. Видео Политика, 20:55
Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон продаст 1 млн акций своего банка Инвестиции, 20:55
Гол со штрафного принес «Рубину» победу над «Балтикой» в матче РПЛ Спорт, 20:54
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива Политика, 20:46
Суверенный ТЭК: как отрасль отвечает на вызовы времени Новая экономика, 20:42
Когда начнется сезон альткоинов. Эксперты дали свой прогноз Крипто, 20:40
«Красный Октябрь»: какие арт-маршруты появятся на стрелке острова Балчуг РБК Недвижимость, 20:31