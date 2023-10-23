Против экс-мэра Ульяновска завели дело о премиях самому себе на ₽300 тыс.

Бывшего мэра Ульяновска обвинили в премии самому себе на ₽300 тыс.

Дмитрий Вавилин (Фото: vavilin_da / VK)

В отношении бывшего мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина возбудили уголовное дело о растрате, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета по Ульяновской области.

Дело завели по ч. 3. ст. 160 УК (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщили источники ТАСС и «РИА Новости», экс-глава города выписал самому себе премию в размере 300 тыс. руб., то есть в объеме большем, чем имел право. Сейчас бывший мэр находится под подпиской о невыезде, уточнил собеседник «РИА Новости» в силовых структурах.

В пресс-службе управления СК по Ульяновской области подтвердили агентству, что Вавилин стал фигурантом уголовного дела, уточнив только то, что следственные действия в отношении него начались 20 октября.

Как рассказал сам Вавилин изданию «Коммерсантъ-Волга», никаких официальных документов по этому поводу он еще не получал, в связи с чем ничего не может прокомментировать.

Вавилин стал мэром Ульяновска в 2021 году. До назначения на эту должность он занимал пост министра промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, пишет издание «Улпресса».

В отставку с должности главы города Вавилин ушел в ноябре 2022 года. После этого он стал работать заместителем гендиректора Ульяновского конструкторского бюро приборостроения.