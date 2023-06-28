Главу закрытого города обвинили в выплате себе премий на ₽1,3 млн

Главу закрытого города Межгорье обвинили в выплате себе премий на ₽1,3 млн за пять месяцев

Вячеслав Калугин (слева) (Фото: Вячеслав Калугин / VK)

Следственный комитет Башкортостана возбудил уголовное дело о присвоении вверенных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК) против исполняющего обязанности главы закрытого города Межгорье, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что обвиняемый в 2021 году, будучи временно исполняющим обязанности главы города, издал распоряжения о выплате себе премий «и иных стимулирующих выплат» более чем на 1,3 млн руб. Все документы мэр подписал лично, хотя решения о премировании главы города должен принимать городской совет. Однако, как отмечают в СК, он таких решений не принимал.

Все премии подозреваемый выписал себе в течение пяти месяцев — с апреля по сентябрь 2021 года, отмечают в прокуратуре. Максимальное наказание за совершение преступления, в котором его обвиняют, — десять лет лишения свободы.

На сайте администрации города сказано, что обязанности ее главы временно исполняет Вячеслав Калугин. Он был назначен врио сити-менеджера Межгорья в апреле 2021 года после досрочной отставки Ильи Терехова.

«В настоящее время по месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования», — сообщили в СК. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В апреле Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова. Ведомство пришло к выводу, что он выписал себе премии на 16,3 млн руб. в период с 2016 по 2021 год. Маслов также установил себе ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости на 289 тыс. руб. больше, чем полагалось, заключили в СК.