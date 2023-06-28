Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 93,86 (+0,73) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,62 (+0,57) Инвестиции, 16:22
Россиянка сыграет с первой ракеткой мира в 1/4 финала турнира в Германии Спорт, 21:56
Главу закрытого города обвинили в выплате себе премий на ₽1,3 млн Общество, 21:50
Только одна россиянка из восьми дошла до финала квалификации Уимблдона Спорт, 21:35
В Ростове проверят данные о поборах гаишников после мятежа Пригожина Политика, 21:33
Путин поторопил правительство с возвратом НДС туроператорам Политика, 21:33
В Ростовской области загорелся склад с резиной Общество, 21:17
Первый регион России ввел штрафы за плевки Общество, 21:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин сравнил отношение к Корану в России и в «некоторых других странах» Политика, 21:04
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 20:49
CПБ Биржа предоставит доступ к бумагам Гонконга с расчетами в юанях Инвестиции, 20:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:42
Макрон осудил действия полицейских, застреливших юношу в Нантере Политика, 20:32
Появились фото и видео обломков батискафа «Титан» Общество, 20:20
Росстат отметил исторический минимум безработицы и рост зарплат на 13% Экономика, 20:15
Общество ,  
0 

Главу закрытого города обвинили в выплате себе премий на ₽1,3 млн

Главу закрытого города Межгорье обвинили в выплате себе премий на ₽1,3 млн за пять месяцев
Вячеслав Калугин (слева)
Вячеслав Калугин (слева) (Фото: Вячеслав Калугин / VK)

Следственный комитет Башкортостана возбудил уголовное дело о присвоении вверенных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК) против исполняющего обязанности главы закрытого города Межгорье, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что обвиняемый в 2021 году, будучи временно исполняющим обязанности главы города, издал распоряжения о выплате себе премий «и иных стимулирующих выплат» более чем на 1,3 млн руб. Все документы мэр подписал лично, хотя решения о премировании главы города должен принимать городской совет. Однако, как отмечают в СК, он таких решений не принимал.

Все премии подозреваемый выписал себе в течение пяти месяцев — с апреля по сентябрь 2021 года, отмечают в прокуратуре. Максимальное наказание за совершение преступления, в котором его обвиняют, — десять лет лишения свободы.

На сайте администрации города сказано, что обязанности ее главы временно исполняет Вячеслав Калугин. Он был назначен врио сити-менеджера Межгорья в апреле 2021 года после досрочной отставки Ильи Терехова.

«В настоящее время по месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования», — сообщили в СК. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В апреле Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя думы Чукотки Александра Маслова. Ведомство пришло к выводу, что он выписал себе премии на 16,3 млн руб. в период с 2016 по 2021 год. Маслов также установил себе ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости на 289 тыс. руб. больше, чем полагалось, заключили в СК.

Читайте на РБК Pro
Цены на нефть могут упасть еще ниже. Что будет с акциями нефтяников США
Инфляция всерьез и надолго: смогут ли центробанки сдержать рост цен
Компании массово урезают бонусы. Что нужно знать о перкцессии
Осталось полгода: как не получить штраф за бухгалтерию на иностранном ПО
Теги
Башкортостан премии присвоение уголовное дело
Материалы по теме
СК оценил ущерб бюджету Чукотки из-за премий экс-спикера думы самому себе
Общество
Во «Вкусно — и точка» опровергли сообщения об отмене премий
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter