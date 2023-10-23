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Utair потребовал с поставщика ₽176 млн за неполученные двигатели

Utair подал иск на ₽176 млн к армянской Aquila Technics за непоставку двигателей
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Авиаперевозчик Utair подал иск о взыскании с армянской компании по техобслуживанию воздушных судов Aquila Technics LLC 175,9 млн руб. за неполученные двигатели, следует из картотеки Арбитражного суда Тюменской области.

Согласно данным из картотеки, Utair дважды обращалась в суд с исками к Aquila Technics. Суд оставил ходатайство без движения и потребовал от Utair обосновать подсудность до 20 октября. Однако и со второй попытки суд отказался принять иск к рассмотрению, так как решил, что его нужно подавать по месту регистрации Utair, в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Авиакомпания требовала, чтобы суд арестовал средства на счетах Aquila Technics LLC в размере 175 млн руб. и $1,5 млн.

Utair настаивает, что Aquila Technics LLC не поставила двигатели в аэропорт Тюмени для самолетов авиакомпании, которые там находились.

«Как указывает заявитель, между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (покупатель) и Aquila Technics LLC (поставщик) заключены соглашение о поставке от 30 мая 2022 года и дополнительное соглашение, в соответствии с которыми Aquila Technics LLC обязалась осуществить в адрес ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» поставку двигателей», — говорится в документах суда.

Однако в нарушение обязательств по соглашениям Aquila Technics LLC не поставила Utair двигатели и не вернула деньги, следует из заявления.

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Aquila Technics LLC базируется в ереванском аэропорту Звартноц и обслуживает самолеты Boeing 737CL (семейство Classic, включает модели 737-300, 737-400 и 737-500) самолеты семейства Airbus A320. Подрядчик работает с авиакомпанией Air Armenia, перевозчиками Air Arabia, FlyDubai, Aegean, Qatar Airways и другими.

США ввели против Utair и других российских авиакомпаний экспортные санкции. Самолеты, которые произведены в Соединенных Штатах или имеют в составе более 25% деталей американского производства, должны получать специальную лицензию для эксплуатации в России.

Минторг США предупреждал, что заправка, техобслуживание, ремонт таких самолетов и продажа запасных деталей для них противоречат экспортным нормам, а нарушителям грозят «значительные тюремные сроки, штрафы, утеря прав на экспортную деятельность и другие ограничения».

В парк Utair входят три самолета Boeing 767-200, 17 Boeing 737-800, шесть Boeing 737-400 и 18 Boeing 737-500.

Теги
Utair авиадвигатели иски
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