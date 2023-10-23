Запасы воды в водохранилищах Стамбула упали до 20,6%, их хватит на два месяца

Запасы воды в водохранилищах для снабжения Стамбула упали до 20,6%

Фото: Umit Bektas / Reuters

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, упал до 20,6%, их хватит на 57 дней, сообщило Управление водных ресурсов и канализации города (ISKI) в X (ранее — Twitter).

Объем запасов начал снижаться в мае 2023 года, следует из отчета ISKI. Тогда водохранилища были заполнены на 48,5%. Более половины оставшихся запасов воды находятся водохранилище Омерли.

Население Стамбула по состоянию на 31 декабря 2022 года составляло почти 16 млн человек. По данным ISKI, ежесуточно жители города потребляют около 3,1 млн куб. м воды. К 23 октября в водохранилищах остается порядка 180 млн куб. м. воды, следует из отчета.

В начале месяца водохранилища были заполнены на 23,3%, передает TRT Haber со ссылкой на данные ISKI. В течение долгого времени вода испарялась под воздействием высоких температур, отмечает канал. Также на снижение запасов воды повлияло малое количество осадков.

В августе мэр Стамбула Экрем Имамоглу и ISKI призвали жителей города экономнее расходовать воду из-за угрозы засухи. По данным Главного управления метеорологии Турции, месяц стал самым засушливым за последние 33 года. Воздух в Стамбуле и других городах страны прогревался до плюс 40 градусов. В октябре температура держится на уровне плюс 24–26 градусов.