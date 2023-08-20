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Жителей Стамбула призвали экономить воду из-за угрозы засухи

Мэр Стамбула Имамоглу призвал жителей экономить воду из-за угрозы засухи
Стамбул, Турция
Стамбул, Турция (Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press)

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал местных жителей экономить воду из-за угрозы засухи. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

«По данным AKOM (Координационный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий. — РБК), на следующей неделе в Стамбуле также будет без осадков. Я призываю всех наших граждан быть более осторожными и экономными в использовании воды. Опасность засухи угрожает нашему городу и стране», — написал Имамоглу.

Из-за повышения температуры и малого количества осадков наполняемость водохранилищ Стамбула начала постепенно снижаться. Уровень воды в шести из десяти плотин, снабжающих город, упал ниже 20%, отмечает TRT Haber. Например, объем воды в водохранилище Теркос составляет 19,78%, в Бююкчекмедже — 13,52%, в Пабукдере — 4,55%. Коэффициент заполнения плотин в этом году стал самым низким по сравнению с тем же периодом за последние девять лет, сообщает TRT Haber.

Управление водоснабжения и канализации Стамбула предупредило, что запасов воды в городе осталось на 61 день, в связи с чем местных жителей попросили экономнее расходовать воду дома.

Теги
Турция Стамбул засуха вода водохранилище
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