Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в доме под Волгоградом

Один человек погиб при пожаре в пятиэтажке в Волгоградской области

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В городе Котельниково Волгоградской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате погиб один человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

Как сообщил РБК источник в экстренных службах, на данный момент известно о двоих пострадавших. Такие же данные привел глава района Сергей Понкратов, передает ТАСС. Причиной пожара, по его словам, стал взрыв газа. В МЧС эту информацию опровергли.

Телеграм-канал «112» сообщил, что погиб 74-летний хозяин квартиры, где начался пожар. Одного пострадавшего — 27-летнего мужчину — по данным канала, доставили в реанимацию.

Пожар, по информации МЧС, начался около 11:00. В пятиэтажном доме в двух квартирах на пятом этаже загорелись вещи на площади 96 кв. м. Жильцов дома эвакуировали.

К 11:45 возгорание локализовали, к 13:15 пожарные ликвидировали открытое горение.

В пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области РБК пояснили, что ведомство не может назвать причину пожара до того, как огонь будет потушен.