Комиссия сочла избиение ребенка в школе игрой детей в папу и сына

Фото: Сергей Булкин / news.ru / ТАСС

Третьеклассник избил другого в одной из школ Хабаровского края, когда дети изображали папу и сына. К таким выводам пришла Комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН), передает «РИА Новости» со ссылкой на документ с результатами проверки.

О проверках в школе после публикации резонансного видео сообщили Следственный комитет и прокуратура.

В отчете написано, что дети играли в классе. Один мальчик изображал сына, а второй — его отца, который ругает ребенка за несделанные уроки.

Инспекторы ПДН заключили, что мальчик, избивавший другого, состоял на профилактическом учете с июня по декабрь 2022 года. Теперь семьи обоих мальчиков будут проверять профильные органы.

В середине октября в краевых телеграм-каналах и на местных порталах появились видеоролики, на которых один третьеклассник в кадетской форме бьет другого: перекидывает и наносит удары ковриком для йоги. На кадрах, которые показал Mash, видно, что пострадавший ребенок кричит при ударах, а остальные дети, которые находятся в классе, на драку не реагируют.

По информации телеграм-канала, инцидент произошел в школе № 16 в поселке Заветы Ильича. «РИА Новости» отмечает, что видеоролики могла снять одноклассница мальчиков. Затем девочка переслала его матери, а та распространила в родительских чатах.

Об инциденте сообщили главе Советско-Гаванского района Андрею Черепанову. 11 октября он сообщил в телеграм-канале, что созвонился с отцом пострадавшего мальчика. Со слов Черепанова, мужчина сказал, что не имеет претензий к родителям ребенка, который побил его сына. «Мой сын чувствует себя отлично, ни физических, ни психологических травм он не получил», — привел Черепанов слова отца пострадавшего.

После произошедшего Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Виновным по этой части статьи грозит арест на срок до трех месяцев, если их действия не принесли значительного ущерба. Проверку также организовала региональная прокуратура.