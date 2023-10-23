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Комиссия сочла избиение ребенка в школе игрой детей в папу и сына

Следственный комитет продолжает проверку избиений в школе в Хабаровском крае
Фото: Сергей Булкин / news.ru / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / news.ru / ТАСС

Третьеклассник избил другого в одной из школ Хабаровского края, когда дети изображали папу и сына. К таким выводам пришла Комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН), передает «РИА Новости» со ссылкой на документ с результатами проверки.

О проверках в школе после публикации резонансного видео сообщили Следственный комитет и прокуратура.

В отчете написано, что дети играли в классе. Один мальчик изображал сына, а второй — его отца, который ругает ребенка за несделанные уроки.

Инспекторы ПДН заключили, что мальчик, избивавший другого, состоял на профилактическом учете с июня по декабрь 2022 года. Теперь семьи обоих мальчиков будут проверять профильные органы.

В середине октября в краевых телеграм-каналах и на местных порталах появились видеоролики, на которых один третьеклассник в кадетской форме бьет другого: перекидывает и наносит удары ковриком для йоги. На кадрах, которые показал Mash, видно, что пострадавший ребенок кричит при ударах, а остальные дети, которые находятся в классе, на драку не реагируют.

По информации телеграм-канала, инцидент произошел в школе № 16 в поселке Заветы Ильича. «РИА Новости» отмечает, что видеоролики могла снять одноклассница мальчиков. Затем девочка переслала его матери, а та распространила в родительских чатах.

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Об инциденте сообщили главе Советско-Гаванского района Андрею Черепанову. 11 октября он сообщил в телеграм-канале, что созвонился с отцом пострадавшего мальчика. Со слов Черепанова, мужчина сказал, что не имеет претензий к родителям ребенка, который побил его сына. «Мой сын чувствует себя отлично, ни физических, ни психологических травм он не получил», — привел Черепанов слова отца пострадавшего.

После произошедшего Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Виновным по этой части статьи грозит арест на срок до трех месяцев, если их действия не принесли значительного ущерба. Проверку также организовала региональная прокуратура.

Теги
избиение Хабаровский край школьники
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