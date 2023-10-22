 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Омской области проверят детдома после видео с избиением подростка

Губернатор поручил проверить детдома в Омской области после видео с избиением
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

В Омской области проверят детские дома после видео с избиением подростка в доме детства в Большеуковском районе, сообщил глава региона Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Ответственными за проверку губернатор назначил зампредседателя правительства, министра образования Ивана Кротта и уполномоченную по правам ребенка Елизавету Степкину. «Также в ситуации разбираются правоохранительные органы», — подчеркнул глава региона. В понедельник, 23 октября, к детям приедут психологи из областного Центра поддержки семьи.

«Поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей», — заключил Хоценко.

Ранее региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении работников Большеуковского дома детства по статье о халатности (ст. 293 УК). По версии следствия, 15 октября 16-летняя воспитанница детдома нанесла множество ударов сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть сантехнику. Инцидент снимали на видео другие воспитанники детского дома. «В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои», — уточнили в ведомстве.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Омская область проверка детский дом
Материалы по теме
«Известия» узнали число попавших в детдом по заявлению родителей
Общество
В Хабаровском крае пятеро подростков сбежали из детдома
Общество
СК завел два дела после издевательств подростков над ребенком в детдоме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
На западе Ирака обстреляли авиабазу США Политика, 10:56
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 10:45
После ударов по аэропортам Алеппо и Дамаска рейсы перевели в Латакию Политика, 10:36
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства Политика, 10:31
В НАТО увидели риски в Арктике из-за «растущих связей» России и Китая Политика, 10:28
В Омской области проверят детдома после видео с избиением подростка Общество, 10:01
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 10:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как средняя цена видеоигры на диске выросла до 6,43 тыс. Инфографика Технологии и медиа, 10:00
La Tribune узнала о планах Эр-Рияда купить 54 французских истребителя Политика, 09:41
МИД сообщил о росте числа туристов из Европы Политика, 09:37
Избежать Альцгеймера: как помочь родителям продлить молодость Pro, 09:23
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:19
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Политика, 09:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:10