Губернатор поручил проверить детдома в Омской области после видео с избиением

В Омской области проверят детдома после видео с избиением подростка

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

В Омской области проверят детские дома после видео с избиением подростка в доме детства в Большеуковском районе, сообщил глава региона Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Ответственными за проверку губернатор назначил зампредседателя правительства, министра образования Ивана Кротта и уполномоченную по правам ребенка Елизавету Степкину. «Также в ситуации разбираются правоохранительные органы», — подчеркнул глава региона. В понедельник, 23 октября, к детям приедут психологи из областного Центра поддержки семьи.

«Поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей», — заключил Хоценко.

Ранее региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении работников Большеуковского дома детства по статье о халатности (ст. 293 УК). По версии следствия, 15 октября 16-летняя воспитанница детдома нанесла множество ударов сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть сантехнику. Инцидент снимали на видео другие воспитанники детского дома. «В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои», — уточнили в ведомстве.