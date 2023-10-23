Московские аэропорты заявили об отсутствии задержек из-за тумана

Во Внуково и Домодедово не стали отменять и задерживать рейсы из-за тумана

Туман в Москве (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Московские аэропорты не задерживали рейсы из-за тумана, об этом РБК сообщили в пресс-службе Домодедово и Внуково.

«Домодедово работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна и позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что отмененных рейсов в связи с погодой нет.

«Аэропорт Внуково в условиях ограниченной видимости обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. На 10:00 по московскому времени горизонтальная видимость составляет 900–1100 м, вертикальная — 60–70 м. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям во Внуково нет», — добавили в международном столичном аэропорту.

По информации сервиса «Яндекс.Расписания», во Внуково на два с половиной часа задержали вылет самолета из Вологды, еще почти на два часа задержали вылет борта из турецкого города Даламан. Всего во Внуково девять рейсов задержали и два отменили, в Домодедово — восемь задержали и один отменили. В Шереметьево задержали четыре рейса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Москва находится в центре циклона. Из-за этого в регионе «ожидается облачная погода, пройдут дожди, в утренние часы местами сохранятся очаги туманов». Воздух прогреется до восьми градусов тепла.