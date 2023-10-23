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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль уберет упоминания Греты Тунберг из школьной программы из-за Газы

Ynet: Израиль уберет упоминания Греты Тунберг из школьной программы из-за Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Министерство образования Израиля уберет упоминание экоактивистки Греты Тунберг из учебных материалов из-за ее поддержки жителей Палестины и сектора Газа, сообщает Ynet со ссылкой на заявление ведомства.

«Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — подчеркнули в министерстве.

20 октября Тунберг опубликовала в своем аккаунте в X (ранее — Twitter) пост в поддержку жителей Палестины. «Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», — написала она.

После этого представитель израильской армии Арье Шаруз Шаликар заявил, что люди, поддерживающие Тунберг, поддерживают и терроризм. «Любой, кто в будущем будет как-либо отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма», — сказал он. По мнению Шаликара, экоактивистка, «не говоря ни слова о массовых убийствах израильтян, показывает, что она не поддерживает палестинцев, а на самом деле замалчивает теракты палестинцев».

На следующий день, после слов представителя ЦАХАЛ, экоактивистка подчеркнула, что она вместе со своей поддержкой Палестины «само собой разумеется» выступает против «ужасающих нападений со стороны ХАМАС».

Теги
Израиль Палестина сектор Газа ХАМАС Грета Тунберг
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