 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В ЦАХАЛ в поддержке терроризма обвинили Грету Тунберг

Представитель ЦАХАЛ: поддерживающие Грету Тунберг люди поддерживают и терроризм
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Грета Тунберг (справа)
Грета Тунберг (справа) (Фото: GretaThunberg / Twitter)

Люди, поддерживающие шведскую экоактивистку Грету Тунберг, поддерживают и терроризм, заявил Politico представитель израильской армии Арье Шаруз Шаликар.

«Любой, кто в будущем будет как-либо отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма. Потому что то, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с сектором Газа, не говоря ни слова о массовых убийствах израильтян, показывает, что она не поддерживает палестинцев, а на самом деле замалчивает теракты палестинцев, или ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России. — РБК), будто их и не было», — сказал Шаликар.

В своем X (Twitter) Тунберг призвала поддержать палестинцев и сектор Газа. Она и другие активисты бастуют в знак солидарности с Палестиной. «Миру необходимо высказать свое мнение и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и мирных жителей», — сказала экоактивистка.

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС вторглись в Израиль 7 октября. За это время в секторе Газа, который ежедневно обстреливает израильская армия, погибли 4,1 тыс. человек, еще более 13 тыс. пострадали, сообщил палестинский Минздрав.

В Израиле жертвами войны с ХАМАС на 20 октября стали 1,4 тыс. человек, 3,8 тыс. пострадали.

Ряд стран поддержали Израиль, в их числе США и часть европейских государств, например Франция, Великобритания и Германия. Исламские страны выступили на стороне палестинцев — Иордания, Египет, Ливан, а также светское государство Турция.

Читайте на РБК Pro
«Вечный» главбух и обман ради KPI: какие язвы вскрывает рост бизнеса
Великая уравниловка: почему хорошим работникам будут платить все меньше
Из-за переписок в мессенджере возникает много проблем. 7 самых неприятных
Швейцария изгоняет российские капиталы. Куда потекут деньги

Теги
Израиль ЦАХАЛ Грета Тунберг Палестина сектор Газа
Материалы по теме
Посол Палестины выступил за одновременное прекращение огня с Израилем
Политика
Лавров назвал цинизмом мнение Киева о выгоде для России войны в Израиле
Политика
В Израиле утвердили правила, позволяющие закрыть бюро Al Jazeera
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 17:22
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 19:03
После драки подростков с мигрантами в Самаре возбудили дела по 4 статьям Общество, 19:03
Олимпийский чемпион назвал Резцову «первой и единственной» в своем роде Спорт, 19:00
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве мэра иркутского Тулуна Общество, 18:57
Мегалит, круг и бионическая архитектура: 6 проектов необычной формы РБК Недвижимость, 18:49
Финляндия сосредоточилась на роли гонконгского судна в ЧП с газопроводом Политика, 18:49
Мир возможностей: куда движется индустрия видеоигр в России Тренды, 18:41
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Причина взрыва и угроза здоровью: как может быть опасна заводская пыль РБК и Karcher, 18:40
В ЦАХАЛ в поддержке терроризма обвинили Грету Тунберг Политика, 18:39
Топ-5 событий на СПБ Бирже: обвал Tesla, IPO Kaspi и делистинг Ozon РБК Инвестиции, 18:34
Латвия пригрозила закрыть проход по Балтийскому морю российским судам Политика, 18:32
Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако» после травмы Спорт, 18:26
Лукашенко словами «болтаете и врете» охарактеризовал работу Академии наук Политика, 18:26
Сертификат «Сделано в России» выдан уже более тысячи товарам Пресс-релиз, 18:25