В ЦАХАЛ в поддержке терроризма обвинили Грету Тунберг

Грета Тунберг (справа) (Фото: GretaThunberg / Twitter)

Люди, поддерживающие шведскую экоактивистку Грету Тунберг, поддерживают и терроризм, заявил Politico представитель израильской армии Арье Шаруз Шаликар.

«Любой, кто в будущем будет как-либо отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма. Потому что то, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с сектором Газа, не говоря ни слова о массовых убийствах израильтян, показывает, что она не поддерживает палестинцев, а на самом деле замалчивает теракты палестинцев, или ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России. — РБК), будто их и не было», — сказал Шаликар.

В своем X (Twitter) Тунберг призвала поддержать палестинцев и сектор Газа. Она и другие активисты бастуют в знак солидарности с Палестиной. «Миру необходимо высказать свое мнение и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и мирных жителей», — сказала экоактивистка.

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС вторглись в Израиль 7 октября. За это время в секторе Газа, который ежедневно обстреливает израильская армия, погибли 4,1 тыс. человек, еще более 13 тыс. пострадали, сообщил палестинский Минздрав.

В Израиле жертвами войны с ХАМАС на 20 октября стали 1,4 тыс. человек, 3,8 тыс. пострадали.

Ряд стран поддержали Израиль, в их числе США и часть европейских государств, например Франция, Великобритания и Германия. Исламские страны выступили на стороне палестинцев — Иордания, Египет, Ливан, а также светское государство Турция.