В Одесской области ночью прозвучали взрывы
В Одесской области ночью прозвучали взрывы
Ночью в Одесской области прозвучали взрывы, сообщает «Думская».
В регионе была объявлена воздушная тревога около 2:20 мск. Спустя почти полтора часа (около 3:40 мск) ее отменили.
По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, во время работы ПВО на землю упали обломки. Они попали на территорию яхт-клуба в Одессе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.