В Одесской области ночью прозвучали взрывы

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Ночью в Одесской области прозвучали взрывы, сообщает «Думская».

В регионе была объявлена воздушная тревога около 2:20 мск. Спустя почти полтора часа (около 3:40 мск) ее отменили.

По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, во время работы ПВО на землю упали обломки. Они попали на территорию яхт-клуба в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.