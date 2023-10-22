 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге нашли женщину, которая просила мужа спасти ее «из ада»

В Екатеринбурге нашли мать, просившую мужа спасти ее «из ада»

Полиция Екатеринбурга нашла 38-летнюю Анастасию Веревкину, которая пропала в мае и писала мужу, что находится «в аду», сообщают «КП-Екатеринбург» и E1.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Екатеринбурга.

«Женщина пояснила, что противоправных действий в отношении нее никто не совершал и попросила прекратить розыскные мероприятия», — сообщили в полиции.

Источник E1.ru рассказал изданию, что она пришла в полицию сама. «Ни в каком «аду» она не была. Свободно перемещалась по улицам. Она сама пришла в полицию, написала объяснительную с просьбой ее не искать, полиция дело закрыла. Проживала в том же районе, где в июле попала на камеры, — отметил собеседник E1.ru.

По данным «КП-Екатеринбург», Веревкина вместе с мужем Дмитрием уехала из Омска, где оставила со своей мамой 10-летнюю дочь. Они переехали в Екатеринбург, где жили в работном доме, и хотели дальше перебраться в Сочи. Как сообщает газета, 5 мая супруги поругались в парке во время прогулки. Муж отошел и оставил ее на скамейке на некоторое время, а когда вернулся — жены уже не было.

Она не выходила на связь почти полгода, а в октябре написала мужу, что находится «в аду». «Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?», — говорится в сообщениях, которые публиковала «КП-Екатеринбург». Тем не менее, после этого муж не смог дозвониться до нее.

В полицию обратилась мать пропавшей — Наталья. По ее словам, муж пропавшей рассказал ей о пропаже жены только в конце июля — спустя три месяца. Мужчина объяснял, что пытался найти Анастасию самостоятельно, сообщала «КП-Екатеринбург».

Читайте на РБК Pro
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит
Почему банки Канады перестали выдавать автокредиты и оформлять ипотеку
Из рублей в тенге и обратно: как переводить зарплату в Казахстан
Вы делаете это упражнение неправильно: как отжиматься
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Екатеринбург пропажа пропавшие без вести
Материалы по теме
В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток
Общество
При крушении судна в Конго 30 человек погибли и 167 пропали без вести
Общество
В Хакасии пятеро подростков пропали в тайге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
В Екатеринбурге нашли женщину, которая просила мужа спасти ее «из ада» Общество, 23:12
Власти Киева сообщили о работе ПВО «на подступах» к городу Политика, 22:52
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 22:41
Прокуратура Албании обвинила в коррупции экс-премьера и его зятя Политика, 22:28
Миллер назвал срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай Бизнес, 22:21
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:59
Госдеп предписал некоторым сотрудникам покинуть посольство в Багдаде Политика, 21:41
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Патриарх Кирилл назвал способ привлечь молодежь в церковь Общество, 21:36
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 21:14
Клуб Карпина разгромил «Ахмат» и ушел с предпоследнего места в РПЛ Спорт, 21:05
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве и работе ПВО Политика, 20:56
МИД заявил о блокировке в Европе более 96 тыс. т российских удобрений Политика, 20:49
Оздоев оформил дубль в матче чемпионата Греции. Видео Спорт, 20:43
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 20:33