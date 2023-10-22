В Екатеринбурге нашли женщину, которая просила мужа спасти ее «из ада»

Полиция Екатеринбурга нашла 38-летнюю Анастасию Веревкину, которая пропала в мае и писала мужу, что находится «в аду», сообщают «КП-Екатеринбург» и E1.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Екатеринбурга.

«Женщина пояснила, что противоправных действий в отношении нее никто не совершал и попросила прекратить розыскные мероприятия», — сообщили в полиции.

Источник E1.ru рассказал изданию, что она пришла в полицию сама. «Ни в каком «аду» она не была. Свободно перемещалась по улицам. Она сама пришла в полицию, написала объяснительную с просьбой ее не искать, полиция дело закрыла. Проживала в том же районе, где в июле попала на камеры, — отметил собеседник E1.ru.

По данным «КП-Екатеринбург», Веревкина вместе с мужем Дмитрием уехала из Омска, где оставила со своей мамой 10-летнюю дочь. Они переехали в Екатеринбург, где жили в работном доме, и хотели дальше перебраться в Сочи. Как сообщает газета, 5 мая супруги поругались в парке во время прогулки. Муж отошел и оставил ее на скамейке на некоторое время, а когда вернулся — жены уже не было.

Она не выходила на связь почти полгода, а в октябре написала мужу, что находится «в аду». «Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?», — говорится в сообщениях, которые публиковала «КП-Екатеринбург». Тем не менее, после этого муж не смог дозвониться до нее.

В полицию обратилась мать пропавшей — Наталья. По ее словам, муж пропавшей рассказал ей о пропаже жены только в конце июля — спустя три месяца. Мужчина объяснял, что пытался найти Анастасию самостоятельно, сообщала «КП-Екатеринбург».