Команда проекта «Бессмертный барак» заявила о пропаже редактора

Андрей Шалаев (Фото: immortalgulag / Telegram)

Редактор проекта «Бессмертный барак» Андрей Шалаев исчез после того, как 19 октября его задержали на вокзале в Твери. Об этом говорится в телеграм-канале проекта.

Шалаев сообщил о своем задержании вечером 19 октября в 20:54. Он купил билет на поезд из Твери. Его задержали на вокзале, сообщили в проекте.

«На данный момент мы не знаем о местонахождения Андрея. Телефон его недоступен. Все отделы полиции, ИВС, спецприемник, ФСБ, СК и прочие отвечают адвокату и отцу Андрея, что такого не доставляли», — рассказали в «Бессмертном бараке».

Накануне издание MSK1 со ссылкой на мать задержанного писало, что Шалаев ездил в музей, где открыли памятник Сталину (речь может идти о мемориальном комплексе «Медное», посвященным жертвам сталинских репрессий), и собирался вернуться в Москву. При задержании Шалаеву сообщили, что причина задержания — «поддельный паспорт», рассказала изданию его мать.

О пропаже Шалаева также сообщили в тверском волонтерском поисково-спасательном отряде «Сова».

РБК направил запрос в УМВД России по Твери.

«Бессмертный барак» — это проект, посвященный сохранению памяти о репрессиях, голоде и депортациях во времена сталинских репрессий. Участники собирают воспоминания, фотографии, документы и материалы о жертвах этого периода. Проект был создан в 2015 году.