 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Команда проекта «Бессмертный барак» заявила о пропаже редактора

Команда проекта «Бессмертный барак» заявила о пропаже редактора Андрея Шалаева
Андрей Шалаев
Андрей Шалаев (Фото: immortalgulag / Telegram)

Редактор проекта «Бессмертный барак» Андрей Шалаев исчез после того, как 19 октября его задержали на вокзале в Твери. Об этом говорится в телеграм-канале проекта.

Шалаев сообщил о своем задержании вечером 19 октября в 20:54. Он купил билет на поезд из Твери. Его задержали на вокзале, сообщили в проекте.

«На данный момент мы не знаем о местонахождения Андрея. Телефон его недоступен. Все отделы полиции, ИВС, спецприемник, ФСБ, СК и прочие отвечают адвокату и отцу Андрея, что такого не доставляли», — рассказали в «Бессмертном бараке».

Накануне издание MSK1 со ссылкой на мать задержанного писало, что Шалаев ездил в музей, где открыли памятник Сталину (речь может идти о мемориальном комплексе «Медное», посвященным жертвам сталинских репрессий), и собирался вернуться в Москву. При задержании Шалаеву сообщили, что причина задержания — «поддельный паспорт», рассказала изданию его мать.

О пропаже Шалаева также сообщили в тверском волонтерском поисково-спасательном отряде «Сова». 

РБК направил запрос в УМВД России по Твери.

Читайте на РБК Pro
Эффективный маркетинг: актуальные подходы и инструменты, которые работают
В России взлетел спрос на кибербезопасников. Платить готовы по ₽500 тыс.
Будут ли власти поддерживать рубль и куда курс двинется дальше
На спорные тренинги «ведутся» и умные люди: как распознать лжекоуча

«Бессмертный барак» — это проект, посвященный сохранению памяти о репрессиях, голоде и депортациях во времена сталинских репрессий. Участники собирают воспоминания, фотографии, документы и материалы о жертвах этого периода. Проект был создан в 2015 году.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Тверь задержание репрессии исчезновение
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге исчез памятник репрессированным полякам
Политика
Автор нового учебника истории пообещал правки в раздел о репрессиях
Политика
В Белоруссии признали экстремистским правозащитный центр «Весна»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 18:09
Умер легендарный английский футболист Бобби Чарльтон Спорт, 18:08
Почему рынок IТ в России демонстрирует быстрый рост Новая экономика, 17:51
Команда проекта «Бессмертный барак» заявила о пропаже редактора Политика, 17:49
Шара Буллет одержал победу в дебютном бою в UFC Спорт, 17:41
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 17:25
Минздрав Палестины сообщил более чем о 4,3 тыс. погибших в секторе Газа Политика, 17:24
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Воду и бензин не дали: как в сектор Газа привезли первую помощь. Видео Политика, 17:00
«Реал Сосьедад» после замены Захаряна одержал победу в игре с «Мальоркой» Спорт, 16:58
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 16:48
Россиянин из второй сотни рейтинга впервые вышел в финал турнира ATP Спорт, 16:40
МИД вызвал поверенного в делах Чехии из-за обвинений по Украине Политика, 16:34
Вильфанд оценил сроки прихода климатической зимы в Москве Общество, 16:18
ВСУ нанесли удар по нескольким районам Донецка Политика, 16:03