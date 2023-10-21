Команда проекта «Бессмертный барак» заявила о пропаже редактора
Редактор проекта «Бессмертный барак» Андрей Шалаев исчез после того, как 19 октября его задержали на вокзале в Твери. Об этом говорится в телеграм-канале проекта.
Шалаев сообщил о своем задержании вечером 19 октября в 20:54. Он купил билет на поезд из Твери. Его задержали на вокзале, сообщили в проекте.
«На данный момент мы не знаем о местонахождения Андрея. Телефон его недоступен. Все отделы полиции, ИВС, спецприемник, ФСБ, СК и прочие отвечают адвокату и отцу Андрея, что такого не доставляли», — рассказали в «Бессмертном бараке».
Накануне издание MSK1 со ссылкой на мать задержанного писало, что Шалаев ездил в музей, где открыли памятник Сталину (речь может идти о мемориальном комплексе «Медное», посвященным жертвам сталинских репрессий), и собирался вернуться в Москву. При задержании Шалаеву сообщили, что причина задержания — «поддельный паспорт», рассказала изданию его мать.
О пропаже Шалаева также сообщили в тверском волонтерском поисково-спасательном отряде «Сова».
РБК направил запрос в УМВД России по Твери.
«Бессмертный барак» — это проект, посвященный сохранению памяти о репрессиях, голоде и депортациях во времена сталинских репрессий. Участники собирают воспоминания, фотографии, документы и материалы о жертвах этого периода. Проект был создан в 2015 году.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности