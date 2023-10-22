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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число пострадавших в Израиле от нападения ХАМАС достигло 5,4 тыс.

Минздрав Израиля сообщил о 5,4 тыс. пострадавших от нападения ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Число граждан Израиля, пострадавших в результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС, достигло 5431, сообщила пресс-служба Минздрава страны в телеграм-канале.

Среди них около 300 человек с тяжелыми ранениями, около 800 — с ранениями средней тяжести, 3,8 тыс. человек — с легкими.

За прошедшие сутки в Израиле пострадали 302 человека, уточнили в ведомстве.

Число погибших израильтян, по последним данным, составило более 1,4 тыс. человек. В секторе Газа погибли 4,6 тыс. человек, получили ранения более 14 тыс., передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на минздрав анклава.

Среди погибших есть иностранные граждане, в том числе россияне. По последним данным, с начала конфликта погибли 20 россиян, семь пропали без вести, еще двое находятся в заложниках.

Теги
Израиль ХАМАС Минздрав пострадавшие
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