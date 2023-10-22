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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ заявила об ударе по объекту «Хезболлы» в ответ на обстрел ракетами

ЦАХАЛ: израильские военные нанесли удар по объекту «Хезболлы» в ответ на обстрел
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

ЦАХАЛ заявила об ударе по объекту «Хезболлы» в ответ на обстрел ракетами
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Израильские военные нанесли удар по объекту ливанской шиитской группировки «Хезболла» в ответ на обстрел ракетами израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад по району Ципорена были выпущены противотанковые ракеты. В ответ самолет ЦАХАЛ нанес удар по наблюдательному посту «Хезболлы», — говорится в сообщении.

Кроме того, армия Израиля поразила пост «Хезболлы» в ответ на обстрел района у границы с Ливаном.

ЦАХАЛ также заявила об обстреле израильской территории минометными снарядами и запуске противотанковых ракет по двум районам Израиля. «Армия обороны Израиля отвечает танковым и артиллерийским огнем в направлении источников запуска», — говорится в сообщении.

В тот же день, 22 октября, армия Израиля заявила об ударе по подземному комплексу мечети в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

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По информации ЦАХАЛ, тоннель использовали палестинское исламистское движение ХАМАС и военизированная группировка «Исламский джихад» (запрещена в России), боевики которых собирались совершить теракт против Израиля.

Теги
Израиль ЦАХАЛ Хезболла Палестина сектор Газа
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