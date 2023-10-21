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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об отражении 18 атак ВСУ на разных направлениях

Минобороны: военные отразили десять атак ВСУ на краснолиманском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных направлениях в зоне спецоперации, из них десять — на краснолиманском, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Потери противника на этом направлении Минобороны оценило примерно в 100 человек убитыми и ранеными. Там же украинская сторона потеряла две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30, сказано в сообщении.

На купянском направлении военные отразили пять украинских атак, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа, подсчитали в ведомстве.

Еще три атаки военные отразили на запорожском направлении, говорится в сводке. Потери Киева там составили до 20 человек. Также Киев лишился двух танков, трех автомобилей, гаубиц FH-70, М119 и Д-20.

По оценке Минобороны, на донецком направлении украинская сторона потеряла до 260 военных убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля. Там же российские силы уничтожили гаубицу М777 и боевую машину РСЗО «Град».

Потери противника на южнодонецком направлении составили до 140 военных за сутки. Кроме того, по данным Минобороны, украинская сторона потеряла три автомобиля.

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На херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы, заключили в ведомстве.

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Минобороны Военная операция на Украине Украина ВСУ
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