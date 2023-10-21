Минобороны отчиталось об отражении 18 атак ВСУ на разных направлениях

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Российские военные отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных направлениях в зоне спецоперации, из них десять — на краснолиманском, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Потери противника на этом направлении Минобороны оценило примерно в 100 человек убитыми и ранеными. Там же украинская сторона потеряла две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30, сказано в сообщении.

На купянском направлении военные отразили пять украинских атак, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа, подсчитали в ведомстве.

Еще три атаки военные отразили на запорожском направлении, говорится в сводке. Потери Киева там составили до 20 человек. Также Киев лишился двух танков, трех автомобилей, гаубиц FH-70, М119 и Д-20.

По оценке Минобороны, на донецком направлении украинская сторона потеряла до 260 военных убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля. Там же российские силы уничтожили гаубицу М777 и боевую машину РСЗО «Град».

Потери противника на южнодонецком направлении составили до 140 военных за сутки. Кроме того, по данным Минобороны, украинская сторона потеряла три автомобиля.

На херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы, заключили в ведомстве.