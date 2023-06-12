В Москве на Донецкой улице загорелся автобус

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В Москве загорелся автобус, сообщает дептранс города.

«Около 17:00 на Донецкой улице в районе дома 23 произошло возгорание негородского автобуса 650 (маршрут коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк № 20»)», — говорится в сообщении. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

9 июня на 85-м километре МКАД перевернулся и загорелся грузовой автомобиль. Тогда из-за случившегося было затруднено движение по внешней стороне кольцевой дороги на участке от пересечения с Альтуфьевским шоссе до пересечения с Осташковской улицей. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в ограждение, которое отделяло полосу, где велись строительные работы.