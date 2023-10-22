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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле распустят Министерство информации

Кабмин Израиля проголосует за роспуск Министерства информации
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Дом, разрушенный во время нападения ХАМАС, кибуц&nbsp;Беэри
Дом, разрушенный во время нападения ХАМАС, кибуц Беэри (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Кабмин Израиля проголосует за роспуск Министерства информации, его бюджет направят на восстановление общин вблизи границы с сектором Газа, сообщает The Times of Israel.

Неиспользованные 9,4 млн шекелей (около $2,3 млн), рассчитанные на 2023 год, и 14,4 млн шекелей (около $3,5 млн), выделенные на 2024 год, а также 29 сотрудников министерства направят новому правительству Текумы, которому поручено возобновить жизнь в разрушенном западном Негеве.

После начала войны Израиля и ХАМАС Управление общественной дипломатии при канцелярии премьер-министра страны назначило Министерство информации ответственным за координацию общественной дипломатии Израиля во время войны наряду с МИДом.

Глава Министерства информации Галит Дистель-Атбарян покинула свой пост через пять дней после начала войны, объяснив решение тем, что власти лишили ее ведомство полномочий, поэтому она «не может внести значимый вклад в развитие страны». Она подчеркнула, что работа министерства — дорогостоящий процесс, а во время войны «израильтяне нуждаются в каждом шекеле», поэтому ей «не останется другого выбора, кроме как честно признать, что каждый день, если бы оно продолжало работать, был бы пустой тратой государственных средств».

Теги
Израиль роспуск дипломатия
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