Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке

Беспилотник атаковал американскую военную авиабазу Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщил телеканал Al Manar со ссылкой на группировку «Исламское сопротивление Ирака».

Источник AFP среди иракских военных рассказал, что дрон упал на территории базы, не причинив ущерба. По словам другого собеседника агентства из иракских служб безопасности, в атаке на американскую базу были задействованы два беспилотника — один перехватили, а второй «разбился из-за технической неисправности".

Это уже пятая атака на базы, где размещены американские военные, за последние четыре дня, отмечает Al Arabiya. До этого удары наносились по Айн аль-Асад, базе Харир на севере Ирака и военному лагерю недалеко от аэропорта Багдада. По данным телеканала, всего на этих трех базах в Ираке находятся около 2,5 тыс. военнослужащих США.