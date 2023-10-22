МИД сообщил о росте числа туристов из Европы

МИД: Россия выдала европейцам на 57% больше туристических виз, чем в 2022 году

За первые девять месяцев 2023 года Россия выдала в странах Европы на 57% больше туристических виз, чем в прошлом году, заявил в интервью «РИА Новости» директор консульского департамента МИДа Алексей Климов.

«С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тыс. виз всех категорий, в том числе 141 тыс. туристических виз», — рассказал Климов. Число туристических виз выросло на 57%, однако общее число выданных виз сократилось на 10%, отметил Климов.

По его словам, эти показатели далеки от допандемийных данных. Климов привел в пример 2019 год, когда европейцы получили 1,6 млн виз, из которых 1,1 млн — туристические.

Кроме того, Климов сообщил, что Россия частично сохраняет льготы для посещения европейцами страны. Подготовленный МИДом законопроект, предполагающий повышение визовых сборов и отмену льгот, коснется не всех категорий граждан, подчеркнул он.

По его словам, льготные условия будут и дальше применяться в отношении предпринимателей, деятелей науки, культуры и спорта, учащихся, иностранцев, близкие родственники которых проживают в России, водителей-дальнобойщиков и членов поездных бригад.

В начале октября 2023 года правительство одобрило идею МИДа увеличить стоимость российской визы для граждан ЕС вплоть до $300 и отменить льготы. Цель законопроекта — синхронизировать режим взимания российских визовых сборов с установленными ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией, следует из пояснительной записки. Ответная мера не отразится на туристах, заверили в МИДе.