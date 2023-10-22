Российские войска отразили 4 атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска на краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Военные отразили атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ с помощью артиллерии, штурмовой и армейской авиации, а также в ходе стрелкового боя.

На южнодонецком направлении войска группировки «Восток» сорвали три попытки ротации ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Кроме того, в результате ударов российских военных украинская армия потеряла до 140 военнослужащих.

В Минобороны России регулярно отчитываются об отражении атак ВСУ на различных направлениях. Например, 19 октября группировка «Центр» на краснолиманском направлении отразила шесть атак подразделений ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Тогда же российская артиллерия ударила по живой силе и технике подразделений 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.