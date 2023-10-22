МЧС: локомотив сошел с рельсов на Сахалине

Локомотив сошел с рельсов на Сахалине

Железнодорожный локомотив сошел с рельсов на Сахалине, сообщило управление МЧС по Сахалинской области.

Состав сошел с рельсов у железнодорожной станции «Ильинское» в Томаринском районе. Погибших и пострадавших нет, задержек поездов не произошло. Из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулся восстановительный поезд.

В августе 2022 года на Сахалине сошел с рельсов пригородный поезд, следовавший из Томари в Холмск. По данным Дальневосточной железной дороги, причиной стало размытие участка пути из-за сильного дождя.

В региональном управлении МЧС рассказали, что в момент аварии в вагоне поезда находились шесть пассажиров. Они самостоятельно дошли до железнодорожной станции.