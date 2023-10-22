Локомотив сошел с рельсов на Сахалине
Железнодорожный локомотив сошел с рельсов на Сахалине, сообщило управление МЧС по Сахалинской области.
Состав сошел с рельсов у железнодорожной станции «Ильинское» в Томаринском районе. Погибших и пострадавших нет, задержек поездов не произошло. Из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулся восстановительный поезд.
В августе 2022 года на Сахалине сошел с рельсов пригородный поезд, следовавший из Томари в Холмск. По данным Дальневосточной железной дороги, причиной стало размытие участка пути из-за сильного дождя.
В региональном управлении МЧС рассказали, что в момент аварии в вагоне поезда находились шесть пассажиров. Они самостоятельно дошли до железнодорожной станции.
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