 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Локомотив сошел с рельсов на Сахалине

МЧС: локомотив сошел с рельсов на Сахалине

Железнодорожный локомотив сошел с рельсов на Сахалине, сообщило управление МЧС по Сахалинской области.

Состав сошел с рельсов у железнодорожной станции «Ильинское» в Томаринском районе. Погибших и пострадавших нет, задержек поездов не произошло. Из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулся восстановительный поезд.

В августе 2022 года на Сахалине сошел с рельсов пригородный поезд, следовавший из Томари в Холмск. По данным Дальневосточной железной дороги, причиной стало размытие участка пути из-за сильного дождя.

В региональном управлении МЧС рассказали, что в момент аварии в вагоне поезда находились шесть пассажиров. Они самостоятельно дошли до железнодорожной станции.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Сахалин Сахалинская область МЧС поезд
Материалы по теме
Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье
Общество
Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Монтана
Общество
В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Вильфанд заявил о наступлении предзимья в европейских регионах России Общество, 04:54
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
В Швейцарии начали расследование возможного финансирования ХАМАС Политика, 04:50
В ХАМАС заявили о готовности отпустить еще двух заложниц Политика, 04:17
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 03:53
ЦАХАЛ заявила об ударе по подземному комплексу мечети на Западном берегу Политика, 03:45
Локомотив сошел с рельсов на Сахалине Общество, 03:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну с Израилем Политика, 03:16
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
ЦАХАЛ пообещала активизировать удары по сектору Газа Политика, 03:04
Развитые страны не согласовали создание фонда «потерь и ущерба» Политика, 02:34
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Кадыров назвал заслуживающей уважения речь Чимаева о Палестине Спорт, 02:17
Участники «саммита мира» пришли к согласию по доставке помощи в Газу Политика, 02:01