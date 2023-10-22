Развитые страны не согласовали создание фонда «потерь и ущерба»

Развитые и развивающиеся страны не смогли согласовать создание фонда «потерь и ущерба», который должен помочь развивающимся государствам справляться с негативными последствиями изменения климата. Об этом пишет Financial Times.

По итогам четвертого раунда переговоров в египетском городе Асуан страны не смогли решить, где будет базироваться фонд, кто должен его финансировать, а кто будет иметь право на получение помощи за счет средств фонда. Как отмечает FT, неспособность достичь соглашения по этому вопросу может осложнить ситуацию на конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в ноябре в Дубае.

Специальный посланник по климату на Барбадосе и член Переходного комитета (он курирует создание фонда) Авинаш Персо рассказал, что «Группа 77», в которую входят развивающиеся страны, а также Китай выступали против того, чтобы Всемирный банк управлял фондом, но все же приняли участие в переговорах «на основе принятия кредитором ведущей роли». Однако достичь соглашения о создании фонда все же не удалось, поскольку развитые страны отказались брать на себя его финансирование.

«Переговоры на COP28 могут быть сорваны, если приоритеты развивающихся стран в области финансированию потерь и ущерба [от изменения климата] не будут должным образом учтены», — сказал старший консультант по глобальной климатической программе в Институте мировых ресурсов Прити Бхандари.

Председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер подчеркнул, что «миллиарды людей, жизней и средств к существованию, на которые влияют последствия изменения климата, зависят от успешной реализации [инициативы по созданию фонда]».