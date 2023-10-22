В МИД Венесуэлы обвинили США в невыполнении обещаний

Власти Венесуэлы всегда были заинтересованы в хороших отношениях с США как соседним государством, но Вашингтон порой нарушал обещания, данные в ходе переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Мы всегда вели переговоры с правительством США [о нормализации отношений]. С учетом различных факторов, иногда продвигаясь к цели, иногда делая это очень медленно. Иногда США не выполняли то, что они говорили. Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с таким важным соседом, как Соединенные Штаты», — сказал министр.

Ранее США смягчили санкции в отношении Венесуэлы: американский Минюст выдал лицензии, разрешающие операции с участием нефтегазового и золотодобывающего секторов республики, а также снял запрет на вторичную торговлю. Это позволит Каракасу возобновить бизнес со странами Карибского бассейна.

Вашингтон смягчил санкции в ответ на соглашение о выборах 2024 года, достигнутое между правительством и оппозицией. Договоренность подразумевает неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов. Партии также признали право каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата на президентских выборах. Кроме того, предоставляются гарантии для всех участников выборов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после решения Вашингтона заявил, что республика сделала первый шаг в направлении отмены всех наложенных на нее санкций, и сообщил о готовности к новому этапу отношений к США на основе «уважения, равенства и прогресса».

США ввели против Венесуэлы санкции в нефтегазовой отрасли в 2019 году. Это произошло на фоне обвинения президента Николаса Мадуро в фальсификации выборов.