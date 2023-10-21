Два беспилотника атаковали военную базу США в Ираке
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке двух беспилотников. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака», передает Al Mayadeen.
Подробностей о последствиях атаки не приводится. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).
Накануне обстрелам со стороны «Исламского сопротивления Ирака» подверглась авиабаза Айн аль-Асад, которая расположена в западной провинции Ирака. На ней размещены военные США. По данным Al Arabia, всего в стране около 2,5 тыс. американский военнослужащих.
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