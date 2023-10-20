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Суд в Казани продлил задержание журналистки «Радио Свобода»

Суд в Казани продлил задержание журналистки «Радио Свобода»
Редактора татаро-башкирской службы &laquo;Радио Свобода&raquo; (Минюст признал иноагентом) Алсу Курмашева
Редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (Минюст признал иноагентом) Алсу Курмашева (Фото: Алексей Насыров / Reuters)

Советский районный суд Казани продлил задержание редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (Минюст признал иноагентом) Алсу Курмашевой, сообщает «Коммерсант-Казань» со ссылкой на адвоката журналистки Эдгара Матевосяна.

Судья продлил срок задержания Курмашевой на три дня, до 23 октября. Матевосян отметил, что следствие просило поместить редактора в СИЗО на полтора месяца, но прокуратура заявила о необходимости предоставить дополнительные материалы по делу. Адвокат не стал рассказывать подробности дела, но уточнил, что Курмашева не признала вину.

Журналистку задержали 19 октября в Казани. Ее подозревают по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

По мнению следователей, Курмашева собирала информацию о военной деятельности, которую иностранные источники могли использовать против безопасности России, после чего не подала в Минюст данные для включения в реестр иноагентов.

Как сообщили в Комитете защиты журналистов, Курмашева — гражданка России и США, она проживает в Праге. 20 мая редактор приехала в Россию по семейным обстоятельствам. Когда она собиралась уехать через несколько недель, ее задержали в казанском аэропорту, после чего у Курмашевой изъяли оба паспорта — и российский, и американский.

Теги
«Радио Свобода» Казань иноагент
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